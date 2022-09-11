英國女王駕崩讓王室內部繼位順序大風吹，相關程序陸續啟動，其子查爾斯三世（King Charles III）順勢成為新君王，長孫威廉王子也獲得新頭銜「威爾斯親王」(Prince of Wales)。日前他的妻子凱特（Kate Middleton）到校接孩子放學，眼尖的珠寶專家發現，她換下平時最愛的寶石，改戴意義非凡的白色珍珠耳環，向女王致敬。

根據《每日鏡報》(The Mirror)報導，幾天前威廉王子一家5口才被媒體捕捉到手牽手迎接開學日，王室3萌娃各個神采奕奕、沉浸幸福氛圍，好感情羨煞不少人，向來是時尚指標的凱特王妃，當天身穿棕色連身裙、腳踩高跟鞋，再次擄獲不少粉絲；怎料才過一天，女王病情急轉直下，駕崩噩耗隨即傳出震撼全球。

即將被授予新頭銜「威爾斯王妃」（Princess of Wales）的凱特9日開車去接小孩放學，座車經過溫莎時，照片裡的她一改亮麗裝扮，戴著黑色墨鏡、神情有些悲傷，配上一身黑色套頭上衣。而英國珠寶設計師杜卡斯（Annoushka Ducas）就發現，凱特耳垂上那對18克拉的珍珠垂墜耳環，正是那個只出現在特殊場合的飾品，強調「這是對已故女王的敬重之心」。

She drove through Windsor wearing a black turtleneck ensemble paired with large black sunglasses and dangling pearl earrings - which are seen as 'mourning jewellery' #KateMiddleton #RoyalFamily @KensingtonRoyalhttps://t.co/cQ7KyqJ5D7 — IE Lifestyle (@lifestyle_ie) September 10, 2022

報導指出，珍珠更深層的寓意為「哀悼寶石」，最早可追溯至前任維多利亞女王的傳統，喪夫後40餘年女王只穿著黑色，配上黑色或無色珠寶，珍珠就是其中之一。此外，珍珠也代表著謙虛和禮節，從來沒有一個女王不配戴珍珠。

《女王的珠寶》一書作者萊斯利(Leslie Field)補充，「珍珠很稀有，美麗又有光澤，因著你的穿搭，穿得越多、越閃耀。」