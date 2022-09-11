桃園市孝行獎有8人受獎，其中獲獎的陳建璋是教誨師，他說，從小母親和他相依為命，到親戚家寄人籬下，國小就讀了5間。陳建璋又說，長大後母親健康出狀況，他無微不至照顧，母親才好轉，也把對母親的孝推廣到矯正收容人的關懷。

桃園市長鄭文燦日前在市政會議時頒獎表揚「桃園市孝行獎」。其中陳建璋是教誨師，出身在雲林鄉下，從小和母親相依為命，輪流到親戚家投靠，國小就讀5間，是因為5位阿姨願意收留。他說，母子的農曆生日是同一天，有一年母子用一塊小麵包當蛋糕自己慶生，感覺至今難忘。母親也只要求他保持健康、對社會負責。

陳建璋回憶，20年前到新竹看守所服務，沒想到母親因慢性及代謝疾病倒下，雖然後來出院，但身體狀況不佳，母親主動提議到安養機構照顧，雖然親友輿論壓力龐大，但決定還是忍痛讓母親到機構照顧，自己盡量陪伴，對母親才是好事。所幸母親身體逐漸康復。

後來陳建璋將母親接回宿舍照顧，但母親年事已高，得到失智症狀且身體健康走下坡，再度入住養護機構，雖失智狀況雖未改善，但病情逐漸穩定。

陳建璋說，把對母親的愛，擴大到對矯正機關收容人大愛，例如在還稱為少年撫育院的敦品中學服務期間，常年承辦藝術教育及參與外界活動。也有協助中輟學生找回自我，也協助桃園地區收容人考照服務。

「希望把對母親愛化為大愛」陳建璋也希望每一個像他一樣在逆境中長大的好孩子，能得到社會的關愛與鼓勵，以愛與鼓勵來教育引導社會正能量。