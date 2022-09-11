花蓮那可拿新生活教育中心今舉辦戒毒生畢業典禮，3位畢業學員不僅順利完成課程獲頒畢業證書，並已和毒品斷絕往來，徹底戒掉毒癮。（花蓮那可拿新生活教育中心提供／羅亦晽花蓮報導）

花蓮那可拿新生活教育中心今舉辦戒毒生畢業典禮，有3位學員順利完成課程並獲頒畢業證書，該中心指出，這3位畢業生年齡介於27至37歲之間，但第一口毒都發生在年輕時期，其中一位畢業生阿鋐年齡還不到40歲，「毒齡」卻長達14年。

阿鋐指出，吸毒時間長達多年，從不認為自己能確實的把毒戒掉，經2位花蓮那可拿新生活教育中心戒毒成功的朋友介紹，便抱著姑且一試的心情參加戒毒課程，不過課程中，自己改變很多，且結束回到家時，不論與家人相處或在生活上遇到難題，也夠理性面對、處理，甚至能果斷與過去吸毒的朋友切斷關係。

畢業生阿翔進入中心戒毒後，已逾2年不再踫毒品，他表示自己已經和過去的生活圈完全斷絕，現在的生活很自律，從中心結業出去後，現在連香煙也都戒掉。

畢業生冬冬則是感謝自己的父母親從未放棄過他，他說，一開始來到中心時，只想回家，但隨著課程的進展，找回了小時候的自己，每天都很快樂、很有自信，且課程結束回家後，有天穿上以前的牛仔褲且發現口袋裡有包毒品，卻一點想吸毒的念頭都没有，甚至直接丟掉，「這時我知道自己已徹底拿掉了毒癮。」

花蓮那可拿新生活教育中心表示，據法務部2019年「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」指出，首次用藥族群中，約有45％年齡分佈在20至29歲，已連續5年居冠，30至39歲則約24.9％，位居第二，19歲以下約20.9％，位居第三，其中青壯年族群比例就已突破9成。

花蓮那可拿新生活教育中心表示，自2008年起前往中心戒毒的學員中，有高達近9成首次吸毒年齡低於20歲，意即大多數成癮者，都是在就學時期開始染毒。對於這群涉毒的少年來說，「離毒」困難並非因意志力不足，而是沒有找到正確方法，除了「身癮」的處理，更重要的是找到真正吸毒的原因，對症下藥，解決對毒品的依賴。

花蓮那可拿新生活教育中心說，戒毒是一門專業領域，不管是毒品的戒斷期、身體排毒期及生活改善課程期，只要在專業引導與陪伴下，戒除毒癮決非難事。

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