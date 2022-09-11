國家航天局：探月工程四期已獲批，嫦娥六號產品基本上已經生產完畢

中共國家航天局發佈消息稱，探月工程4期任務已獲批准，這項工程將包括嫦娥6號、嫦娥7號和嫦娥8號任務，預計在未來10年之內陸續實施，內容將包括月球採樣返回、月球背面任務、月球南極探測與建立國際月球科研站等。

《央視新聞》報導，探月與航天工程中心主任劉繼忠表示，探月工程4期包括嫦娥6號、嫦娥7號和嫦娥8號任務，這3個任務將在未來10年之內陸續實施。其中，嫦娥六號是嫦娥五號的備份，具備採樣返回的功能，它將前往月球背面執行任務。

劉繼忠披露，嫦娥6號產品基本上已經生產完畢，結合嫦娥4號首次到月背，經過前期的工程師、科學家論證，也考慮到月球的背面採樣返回。事實上，自嫦娥5號在月球正面採集月壤返回後，中國已陸續發佈針對月壤的研究成果。

報導說，最新研究結果顯示，大陸科學家在14萬個月球樣品顆粒中，分離出一顆方圓約10微米大小的單晶顆粒，並成功解譯其晶體結構，證實為一種新發現的礦物。該礦物是人類在月球上發現的第6種新礦物，被命名為「嫦娥石」。劉繼忠表示，相比嫦娥5號在月球正面採集的月壤，月背採樣返回的樣品更加珍貴。

針對月背採樣返回，中國探月工程3期總設計師胡浩日前曾回應媒體稱，相比嫦娥5號，嫦娥6號任務面臨通信難題。在月球背面無法實現電波傳輸，需要借助中繼衛星，這意味著信息傳輸要「拐個彎」才能到達地球。

對於嫦娥6號，胡浩指出，這十幾年的研製過程中，中國電子器件發展很快，對進口器件的替代效果明顯。嫦娥6號雖然是嫦娥5號的備份，已形成產品，但從目前情況看，國產率又有進一步提高。

至於嫦娥七號，劉繼忠表示，嫦娥7號正在研製中，後續將對月球南極進行探測，還將建立國際月球科研站的基本型。