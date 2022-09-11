中秋連假最後一天，1名網友開車行經台61線時，見到一位重機騎士一家四口騎在內側車道，誇張的是2個小朋友皆未戴安全帽，小朋友僅用1手抓的媽媽，讓他嚇傻直呼：「風那麼大，如果抓不住就飛了」，貼文一出，網友們表示：「真的是不要命了」、「小孩一定很不舒服」，但也有不少人指責原PO開車使用手機。

1名網友於臉書社團《爆料公社》貼出1段影片，他開車行經台61（西部濱海快速公路）時，見到1名黃牌重機騎士載著妻小一家四口疑似中秋連假結束準備返家，但原PO靠近一看卻發現，該輛重機除超載外，車上2名孩童皆未戴安全帽，畫面相當驚悚，讓他不禁發文直呼：「媽媽只有用右手抓著小女孩，風那麼大，如果抓不住就飛了」。

短短28秒影片曝光後，網友們紛紛直呼：「重機為何上不了國道，不用多說了」、「你應該離遠一點，不然飛出去你也遭殃」、「真的是不要命了」、「兩個小朋友沒戴安全帽喔！有練過鐵頭功嗎？所以不用戴是嗎？不怕被罰款嗎」、「小孩一定很不舒服」、「騎重機的怎麼都沒想過旁邊的車都在邊開邊玩手機呢」。

也有網友笑說原PO自己開車使用手機還指責重機騎士，「我也很怕開車的手沒抓好方向盤失控怎麼辦」、「開車用手機也不對，不過重機也太誇張了吧」、「兩個都是欠檢舉」、「好啦手機放下專心開車啦，人家小孩還沒掉下來你可能已經上牆了」、「你的車給他開，換你騎重機，問題不就解決了」。