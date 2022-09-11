蘋果iPhone 14發表後，成為果粉們的新寵，但科技產品日新月異，就有網友分享20多年前叱吒一時的神機「小海豚」，引起眾人一番懷舊討論，想起當時持有海豚機的種種回憶。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享2張海豚機的照片，只見原PO的海豚機改裝透明機殼，發文寫道「當年的跑馬燈小海豚，晚上講電話可是最炫的…」，彷彿還能看見小海豚閃耀燈光的模樣。

貼文引起不少七年級生共鳴，回憶湧上心頭紛紛留言「當時透明殼真的很屌」、「小海豚真的很蝦趴」、「我也有，去KTV嗨的時候好用」、「CD928 海豚機沒跑馬燈就low」、「改殼、改燈、改中輸，貪食蛇玩滿版，鈴聲自己編，90後的一定不知道我在說什麼」、「帶上放光小海豚，你就是最靚的仔！」、「當年有人的地方都閃閃發光，一個比一個炫」。

但也有人點出改造後海豚機的不方便之處，「想當年真的很帥，不過很耗電」、「還沒講完就沒電了」、「耗電超級快」、「電池的電有8成是被燈光吃掉的」、「想當年隨身要攜帶2顆電池」。

海豚機（MOTOROLA CD928），是第一支可以中文輸入的手機，因此獲得不少消費者青睞，一開始手機鍵盤沒有注音標示，只有在翻蓋內貼有中英文對照組貼紙，當時一度掀起改造手機風潮，不少人都會把手機拿到獅子林或是夜市進行改機。