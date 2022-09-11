柯文哲（右2）南下為民眾黨許瑞宏助陣，牽著領養來的邊境牧羊犬「點點」散步至審計新村。（張妍溱攝）

台中市議員第10選區（中西區）應選3席，其中3人為現任議員；台灣民眾黨首次在台中推11人參選市議員，主席柯文哲11日特南下台中，幫黨內市議員候選人許瑞宏拉抬聲勢，2人拍攝CF廣告，柯寫下「勇敢改變、翻轉中西區」表示很期待他的表現，盼大家支持。

柯文哲說，凡事起頭難，民眾黨首度進軍全國地方選舉，台中市沒有市長候選人，將盡全力拉抬民眾黨市議員選情，地方選舉還是要努力長期經營、比較辛苦，但「Do our best」，柯文哲當場勉勵許瑞宏，認真做事、加倍努力，也拜託台中市民給民眾黨一個機會。

柯文哲說，政治就是生活，稱讚許瑞宏對台中市生活品質的提升有許多想法，「能夠實地觀察，勇於創新，並且提出讓人眼睛一亮的作法。」「新政治的核心，便是能夠帶來改變，創造願景成真的執行力；許瑞宏雖是素人，擁有熱情與能力，期待他的表現。」

中西區議員候選人許瑞宏當場介紹，服務處展出唐氏症創作作品請柯簽名，告訴台北市副市長蔡炳坤之前也來訪，也留下簽名。柯文哲驚訝頻頻問許「簽名在哪？」發現牆上有蔡炳坤簽名，瞬間神情顯得有些難過，於是嘆了口氣。

接著柯文哲與柯粉及寵物們，陪同中西區議員候選人許瑞宏一起蹓狗到知名青年網紅常逛的審計新村，現場受到民眾歡呼及要求簽名拍照；柯文哲當場推許瑞宏，要大家支持許瑞宏的寵物政策，受到民眾歡迎，支持者紛紛高喊「凍蒜！」。

民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻說，對台中市選情蠻樂觀，最低標準當選3席，未來黨主席柯文哲會常來台中，市黨部抱持謹慎態度輔選。台中市議員第10選區，有7人參選，包括民進黨2位現任市議員江肇國、黃守達，另國民黨現任市議員張彥彤，台灣民眾黨許瑞宏，無黨籍林京玲、紀文清、黃敬傑，競爭相當激烈。