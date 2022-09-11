跟人命過不去？慈濟執行長顏博文近日爆料去年BNT疫苗採購秘辛，包括民間想買BNT遭政府拒絕，慈濟還被政界人士來電勸退，慈濟無端遭到汙衊，且BNT到貨有「復必泰」字樣，政府要求撕掉才簽收等。臉書粉專「政客爽」痛批，執政當局把政治利益凌駕於人民生命健康之上，直呼叫蔡政府跟前衛福部長陳時中出來面對。

政客爽今(11日)在臉書發文附圖痛批：「慈濟站出來講清楚真相，蔡政府跟陳時中不要躲，快出來面對啦！慈濟既然身為採購BNT的當事人，不可能有必要說謊，為什麼這麼艱辛的事情，政府還可以刻意刁難？民進黨毫無人性可言，政治利益凌駕於人民生命健康之上，只有功勞算你們的，才能做就對了？會不會太誇張啊！」

圖中他整理了慈濟執行長顏博文大揭密的4件事：1.去年疫情爆發，很多企業想買BNT，都被政府拒絕。2.有政界打電話勸退慈濟買BNT。3.慈濟被汙衊採購BNT是世紀大騙局。4.BNT到貨有「復必泰」字樣，政府不簽收，要求撕掉才簽收。

網友表示：「初期疫苗都靠人捐、疫情擴散時還為難民間，到底我們欠當政者什麼了！要如此糟蹋⋯⋯現在的次世代？」、「慈濟要購買BNT疫苗被阻撓，是因為會斷人財路」、「民進黨再怎麼野蠻、亂擋，也不能擋人民的防疫」、「古時草菅人命是地方官，現在卻是政府！可惡啊！」、「這政府還有什麼不敢做的，說一個謊就要用更多的謊來圓，被拆穿不是排除異己就是潑髒水，有這麼多心思怎不好好治理國家！」