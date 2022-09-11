韋禮安相隔7年攻蛋心情格外不同，「如果可以，我想和你明天再見」演唱會今（11日）第2場，他不時與歌迷分享心裡話；尾聲獻唱〈明天再見〉前，他透露總彩前自己仍跛腳，因運動過度患肌鍵炎，連2天帶傷上陣，感嘆人生總有一天會走到盡頭：「我們應該要時刻提醒自己，Don't worry，這場演唱會教會我要珍惜、珍惜當下，明天會發生什麼事不確定。」

韋禮安也想起製作上一張專輯《Sounds of My Life》時，內心有種「這可能是我最後一張專輯」的想法，坦言因此創作許多「任性」的作品，收錄家人朋友等真實人聲。今提前下午4點半開唱，聊到這次曲目多達31首，他幽默表示：「昨天（首場）怕被罰錢，客家人不能接受這種事情，但我們今天有滿滿的時間。」台下歌迷吶喊要求多唱幾首歌，他笑回：「但我的歌迷都知道我是好逸惡勞的人，所以不會唱到那麼晚。」

今因梅花颱風來襲大雨不斷，延後10分鐘開場，公開現身經常下雨被封為「雨男」的他，昨晚首場自豪幸運，滿場上萬歌迷念力發威讓颱風走慢點，沒想到隔天立刻破功，他苦笑說：「天公不做美，謝謝大家跟我一起過颱風，希望能讓大家覺得在這裡過颱風過得值回票價。」

演唱會尾聲唱完夯曲〈如果可以〉，觀眾席上方落下片片紙花，紙花上驚喜留著韋禮安親筆寫下的幾句話，包括「我們一定會再見的，因為你欠的錢還沒還」、「昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生，明日種種蔥做菜可以用」等不正經的「韋式幽默」語錄，現場瞬間成了一片美不勝收的花海。除了滿場上萬歌迷，韋禮安的爸媽、女友連2場都坐在台下支持，陪伴他為此次攻蛋畫下完美句點。