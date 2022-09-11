烏克蘭收復烏東重要戰略樞紐城鎮伊久姆，俄軍再吞敗仗。烏克蘭總統澤倫斯基宣布，9月截至目前為止，烏克蘭軍隊已重新奪回大約「2,000平方公里的領土」，可能讓俄烏戰爭出現翻轉。歐洲能源危機或許有解，全球股市可望受到激勵。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenkskyy）9日宣告烏軍在東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區的反攻大捷，但也提醒隨著即將入冬與氣溫驟降，未來90天的作戰將是關鍵。

對於西方來說當前更是關鍵時刻，俄國無限期停供歐洲天然氣升高今冬能源危機，西方亟欲看到烏克蘭有效反攻。烏軍持續反擊成功，亦證明美歐提供武器的有效性。

LPL金融公司首席全球策略長克羅斯比（Quincy Krosby）表示，截至上周五的三天，隨著烏克蘭不斷反攻，全球股市也跟著走高，明顯看出，烏國戰事告捷對股市是利多消息。

自2月24日俄烏戰爭爆發以來，信評機構標普環球在250項調降信用評級或展望之中，均將俄烏戰爭列為因素。能源、穀物價格高漲與全球供應鏈紊亂，意味著戰爭拖得越久，衝擊越大。

俄羅斯國防部證實，已自伊久姆（Izium）撤軍以重新集結。儘管俄國國防部聲稱俄軍是有計畫撤退，但現場遺留的雜亂裝備凸顯俄軍是倉促撤離以免遭包圍。

《紐約時報》認為，烏克蘭收復伊久姆可能代表戰事一大轉捩點，也是俄軍春天自基輔撤離後最大挫敗。

《華盛頓郵報》指出，俄軍目前仍占有廣大的烏克蘭土地，包含馬立波（Mariupol）、梅利托波爾（Melitopol）與赫松（Kherson）等東南部與南部城市，但軍事專家認為烏軍這次反攻告捷，代表戰況有翻轉可能。