中華隊11日在U18女籃亞錦賽季軍賽遭遇日本，表現卻完全荒腔走板，不僅全場發生多達34次失誤，更在第3、4節各只攻下5分，最後以45比77慘遭日本狠狠修理，本屆U18亞錦賽拿下第4，卻仍取得明年西班牙馬德里舉行的U19女籃世界盃門票。

儘管中華隊開賽沒多久就靠蕭豫玟接連內線強攻，打出9比0小高潮，更一度領先日本到8分，可是日本祭出全場包夾防守，迫使中華隊失誤連連，打完第1節，中華隊僅以21比20小幅領先，不過蕭豫玟首節就有10分、3籃板進帳。

宛如首節翻版，中華隊第2節一開始換成張聿嵐接連拿下6分，打出8比2再次拉開，可是日本同樣使用全場包夾戰術，不斷壓迫中華隊出現失誤，也讓日本重新追上，甚至打完上半場，反以38比35超前，中華隊光在上半場就有15失誤。

下半場才開始，日本就連進兩球，迫使中華隊喊暫停，卻還是擋不了日本打出誇張17比3攻勢，轉眼擴大領先差距到17分，就算中華隊總教練陳美莉刻意用了五上五下調度也沒用，前3節結束，日本57比40領先，中華隊這節只拿5分。

中華隊末節失誤問題仍沒改善，反而讓日本又打出14比0，轉眼擴大領先差距到30分以上，打到最後2分58秒，中華隊末節還是沒有得分，直到比賽還剩2分16秒，中華隊才靠吳珮璿兩罰中1開張，只是此時比賽早就毫無懸念了。