大陸女星秦嵐曾在《還珠格格3》中飾演溫柔賢淑的陳知畫打開知名度，被瓊瑤形容「天上一顆星，人間一滴淚」，精緻古典的外貌被許多影迷視為女神，出演電視劇《延禧攻略》飾演溫婉的富察皇后，被譽為「最美皇后」，近日中秋佳節她曬出一組圖片，好身材讓粉絲看到噴鼻血。

秦嵐昨（10）日發文：「花正好，月正圓，今天要不要和我一起吃月餅？」照片中她穿著超短熱褲和吊帶上衣，曬出大片雪白香肩和肌膚，豐滿上圍若隱若現，一張靠在矮牆邊的照片擠出深邃事業線，秦嵐長髮披肩，一雙電眼望向鏡頭，火辣身材令許多粉絲驚艷。

在山林中取景的清新美照，讓許多粉絲熱情回應：「寶貝喜歡吃什麼味道的啊，我給妳做」、「那必然是要一起吃的啊」、「要要要！」、「這誰啊長這麼好看和天上的星星月亮一樣，臉蛋怎麼比博物館裡的雕塑還完美無瑕」、「我要姐姐親手喂我吃」有粉絲提醒天氣入秋轉涼，要多穿點「穿這麼少別著涼了」、「寶貝妳多穿點，我不許妳穿這麼少」。

秦嵐舉手投足都充滿女神魅力。（圖／微博）

秦嵐穿著清涼，讓粉絲看到噴鼻血。（圖／微博）

今年43歲的秦嵐至今未婚，她在演藝圈中很少傳出緋聞，較為公眾所知的一段戀情還是跟男星黃曉明，據傳當初兩人在《還珠格格3》認識，雖然兩人沒有公開承認戀情，不過俊男美女的組合很被外界看好，更傳出兩人曾同居5年，2003年黃曉明出車禍，秦嵐為了陪伴黃曉明特別請假一個禮拜，足見秦嵐對這段感情的重視，甚至傳出兩人一度談婚論嫁，不過接受採訪時否認該傳聞，稱兩人只是好朋友。