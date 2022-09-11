台南知名美食「阿堂鹹粥」9個月內兩度調漲，從180元先後漲到200元、260元，招來許多人到Google評論給予一星評價。沒想到雖然虱目魚價格逐步回落，阿堂鹹粥二代老闆張春堂今（11）日卻霸氣表示不會降價，未來若食材漲價，也將考慮再調漲！

阿堂鹹粥去年12月曾經調漲價格，當時在臉書粉專發文表示，是因應原物料上漲而調整價格，老闆堅持品質管制不願換用便宜食材，「市面上也有化學品，當然有得賺，但客人健康更要謹慎」。近日阿堂鹹粥再度漲價，又爆發不開發票的爭議，雖然招來不少網友負評洗版，但張春堂不以為意的說，「我這是老台南（人）在吃的」。

沒想到如今就算虱目魚價格調降，張春堂也不打算降價。張春堂說明，阿堂鹹粥主要食材土魠魚的價格，從每公斤100多元漲到300、400多元，蚵仔每公斤漲價到200多元，虱目魚也一度漲到近80元，即使近期降價也只是減了幾塊錢，不可能因此降價，未來也可能因為食材價格上漲而再度漲價，且價錢也是由客人決定。

對此，許多網友紛紛回應，「漲價是自由，有誠實納稅就好，國稅局給我動起來！」、「就市場機制啊」、「靠北人家漲價，事實就是一直都有人買單阿，到底X北的人是誰我都很好奇」。