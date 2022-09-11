美國運輸部目前正調查一起發生在上個月的空中驚魂事件，疑似塔臺誤判，一架賽斯納(Cessna)飛機與另一架正要起飛的達美航空（Delta Airlines）客機彼此相距僅152公尺，幸好飛行員當機立斷向右閃避，否則將事一樁無法彌補的悲劇。
根據美國有線電視新聞網（CNN）2日報導，航空網站FlightAware的數據顯示，上月17日，達美航空（Delta Airlines）一架波音757客機原訂從奧蘭多國際機場（Orlando International Airport）飛往亞特蘭大(Atlanta)，卻在約500英呎處發現另一架飛機，彼此距離相當於一個半足球場；報導稱，兩架飛機的飛行員都表示看見彼此。
聯邦航空局(FAA)發布聲明指出，「達美航空獲准從左-35跑道起飛不久，賽斯納也從左-36跑道起飛。」
駕駛賽斯納小型飛機的機長克拉克(Malik Clarke)接受美國廣播公司採訪時表示，「我看到達美的客機在跑道上，以為是要準備降落，因為塔臺不可能置我們於危險之中。後來它越飛越高，看起來不對勁，我立刻向右轉…」詳細情形待相關單位調查釐清。
文章來源：A Delta airliner and a small plane came within 'close proximity' last month in Orlando. The FAA is investigating the incident
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