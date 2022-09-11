This happened to me and two of my friends that I was flying with two days ago (08/17/2022). Controllers in Orlando Intl MCO gave me and another Delta Airlines pilot initial headings that would make us converge after takeoff. pic.twitter.com/2oAHuab39v — Malik Clarke (@malik_dambah) August 19, 2022

美國運輸部目前正調查一起發生在上個月的空中驚魂事件，疑似塔臺誤判，一架賽斯納(Cessna)飛機與另一架正要起飛的達美航空（Delta Airlines）客機彼此相距僅152公尺，幸好飛行員當機立斷向右閃避，否則將事一樁無法彌補的悲劇。

根據美國有線電視新聞網（CNN）2日報導，航空網站FlightAware的數據顯示，上月17日，達美航空（Delta Airlines）一架波音757客機原訂從奧蘭多國際機場（Orlando International Airport）飛往亞特蘭大(Atlanta)，卻在約500英呎處發現另一架飛機，彼此距離相當於一個半足球場；報導稱，兩架飛機的飛行員都表示看見彼此。

A Cessna 172 and a Delta Air Lines flight passed "in close proximity" to one another after departing the Orlando International Airport (MCO) on August 17.



Cessna 172 took off from 36L and Delta took off from 35L on the other side of the airport !



📹Malik Clarke @malik_dambah pic.twitter.com/9hlWu4k7GU — FL360aero (@fl360aero) September 3, 2022

聯邦航空局(FAA)發布聲明指出，「達美航空獲准從左-35跑道起飛不久，賽斯納也從左-36跑道起飛。」

駕駛賽斯納小型飛機的機長克拉克(Malik Clarke)接受美國廣播公司採訪時表示，「我看到達美的客機在跑道上，以為是要準備降落，因為塔臺不可能置我們於危險之中。後來它越飛越高，看起來不對勁，我立刻向右轉…」詳細情形待相關單位調查釐清。