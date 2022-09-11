連壯膽都心虛？九合一選舉桃園市長之爭關注度高，近日傳出民進黨內部民調，民進黨候選人鄭運鵬和國民黨候選人張善政只差1%。桃園市長鄭文燦今(11日)受訪說，鄭運鵬支持度確實穩定上升，目前微幅領先1至2%。鄭運鵬則表示，他每一天都當民調打平或落後一點點，作法上心態保守，但會往擴大領先的方向繼續努力。PTT鄉民則傻眼酸：「內部壯膽民調贏1%有點慘」、「還以為民進黨民調都大贏10%」。

鄭文燦、鄭運鵬今(11日)參加黃姓宗親會總會第3屆第1次會員代表大會。被問到民調差距？鄭文燦表示，民進黨每2個禮拜會做一次內部參考民調，鄭運鵬支持度確實穩定上升，一點都沒有落後，目前是微幅領先1、2%的狀態，不過還在誤差值的範圍內，還是會步步為營，拉開領先差距。可以發現鄭運鵬在地方的支持度、歡迎度都滿高的，希望透過一步一腳印的競選凝聚支持者，有把握不會只有1、2%的微幅領先，會慢慢擴大。

鄭運鵬表示，雖然選舉有些轉折，但他是來擴大領先，從各家民調可發現趨勢的確是這樣，現在他參選剛好滿1個月，自己都有按部就班走，在鄭文燦2屆的好成績下，相信很短時間就可以得到市民認同。他也笑說「支持度可以提升，喉嚨有點失聲就是小事情。」

PTT鄉民表示：「穩了」、「4喔，哈哈哈哈」、「這你信？」、「自欺欺人」、「內部壯膽民調贏1%有點慘」、「才1%，我還以為更多欸，客氣了吧」、「大勝1%，穩了」、「唯一支持小智」、「吹口哨壯膽很會」、「內部才1%」、「還以為民進黨民調都大贏10%」、「反正死忠仔是信了，哈哈」、「內部民調只有這樣的話…」、「不是寶清贏你1%？」、「我才不相信桃園人會連是非都分不清楚」。