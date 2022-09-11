好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）和珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）未離婚時，因拍攝電影《史密斯任務》與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）傳曖昧，後來被周刊拍到出遊照，不倫戀因此攤在陽光下，裘莉最終扶正，但2019年兩人仍離婚。近日有周刊前老闆重提布裘不倫戀，表示狗仔當年能拍到外遇的鐵證，是因為爆料者是裘莉。

《滾石》雜誌創辦人、《美國周刊》（Us）的雜誌前老闆溫納（Jann Wenner），最近在回憶錄《Like A Rolling Stone》中爆料，17年前狗仔能獨家拍到布裘不倫戀的原因；他表示當時收到小布、裘莉和養子梅鐸斯會去非洲度假的消息，且什麼時間會去海灘散步，狗仔通通一清二楚，溫納驚吐：「其實告密者正是安潔莉娜裘莉。」言下之意就是裘莉故意要讓媒體拍到她跟小布交往的證據。

這番言論一出，全球網友都被裘莉為求小三上位的心機嚇到，紛紛留言：「可怕的女人」、「有愛心的人就算搶人配偶也是非常狠心」，也有人認為：「最渣的是布萊德彼特，而大家永遠都只罵女性。」

布萊德彼特和安潔莉娜裘莉當年被拍到不倫戀後，震驚全球粉絲，2005年1月小布跟安妮斯頓宣布分居，3月申請離婚，10月正式分開；小布恢單後果真扶正裘莉，愛情長跑7年於2012年結婚，未料2016年就鬧婚變，昔日鴛鴦成怨偶，在法院對簿公堂，2019年離婚後還繼續打其他的官司，令人不勝唏噓。