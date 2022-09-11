彭小苒好人緣，4男齊追她！由彭小苒、金瀚主演的《君九齡》，12日起在緯來戲劇台播出，劇中彭小苒有4位男角追求，與她發展感情線，堪稱是情史最多的女主角！彭小苒戲裡飾演落難公主，後成為名醫濟世救人，心中卻想為父親復仇，還好有4男鼎力相助，讓她在復仇路上過關斬將；4男都有不同特點，杜亞非飾演陸雲旗略有恐怖情人特質，但彭小苒卻說他是最會說情話的一位！

彭小苒劇中醫術精湛，為了飾演女醫，還向中醫老師學針灸，但真要上場拍戲時，飾演她丈夫的周歷杰卻大喊「不要碰我」！讓她笑說，我都還沒扎呢！彭小苒劇中堪稱萬人迷，有小時候訂親的王佑碩對她一見鍾情，被皇帝指婚的杜亞飛對她一往情深；為了治病，彭小苒還假結婚嫁給周歷杰；兩小無猜時期的金瀚再見她，即使變了臉都還認得出來她，還對她窮追不捨。與4位帥哥有愛情線，彭小苒說，選誰都不對，但還好不是現實中遇到這樣的狀況，不然她覺得太麻煩了！

對彭小苒愛得火熱的杜亞飛飾演陸雲旗，被公認是劇中的「情話王子」，劇中的台詞有「我是瘋子，但我前世今生只為妳一個人而瘋」；彭小苒說杜亞飛講的台詞超認真，女人就是怕這種認真型的男人。幕後採訪時，彭小苒問杜亞飛說，你覺得陸雲旗對九齡好嗎？杜亞飛回說「她不需要對我好，我對她好就行了」！讓彭小苒驚呼：「哇塞！這樣講哪個女生不淪陷啊！」

彭小苒飾演「楚九齡」，是前皇帝的掌上明珠，卻因為父親被兄弟預謀殺害，讓她成了落難公主，走上復仇之路的她，變臉頂替友人身份，再見青梅竹馬也不敢將實情吐露。「楚九齡」一開始是由何泓珊飾演，一場大火戲之後何泓珊變臉成彭小苒，兩人交情好，當時，何泓珊還在微博上宣布自己下線了，要接棒給彭小苒！