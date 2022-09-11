英王查爾斯三世12日將赴國會，接受上、下議院致弔唁辭，接著前往蘇格蘭，13日轉赴北愛爾蘭，14日則出席在倫敦舉行的女王伊麗莎白二世移靈儀式。

查爾斯三世（Charles III）今天在白金漢宮接見大英國協秘書長以及大英國協各成員國駐英高級專員（相當於大使）。新任外交大臣柯維立（James Cleverly）也受邀出席這場在白金漢宮舉行的大英國協接待會。

大英國協目前有56個成員國，遍及歐、美、非、亞洲及大洋洲，其中史瓦帝尼、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、吐瓦魯、諾魯是中華民國邦交國。

根據白金漢宮最新發布的查爾斯三世（Charles III）行程，查爾斯三世與王后卡蜜拉（Camilla）12日上午將一同前往國會，接受上、下議院弔唁並回應。

兩人隨後將搭機前往蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh），預計中午過後不久抵達。他們先到行宮荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）進行校閱儀隊、鎖匙交接等儀式，接著前往聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral）出席追悼伊麗莎白二世的儀典。

之後的行程包括在荷里路德宮接見蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）、蘇格蘭議會議長強斯頓（Alison Johnstone）。查爾斯三世及王后隨後前往蘇格蘭議會，接受弔唁。當天晚間查爾斯三世及王室成員將在聖吉爾斯大教堂為伊麗莎白二世守夜。

13日，查爾斯三世及王后上午將一同搭機前往北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast），接著前往距貝爾法斯特約15分鐘車程、王室在北愛的唯一行宮希爾斯堡（Hillsborough Castle）。

查爾斯三世將參觀主題為伊麗莎白二世與北愛歷史的展覽，隨後接見6日剛上任的北愛事務大臣希頓哈里斯（Chris Heaton-Harris）以及北愛各政黨領袖，並接受北愛議會弔唁。

國王與王后接著前往位於貝爾法斯特的聖安妮大教堂（St Anne’s Cathedral），接見北愛各主要宗教信仰的代表，並出席追悼哀思儀式。當天，國王與王后將返回倫敦。

14日下午，查爾斯三世將引領隊伍，走在伊麗莎白二世的靈柩後方，將女王由白金漢宮移靈至國會大廈的西敏廳（Westminster Hall）。國葬定19日上午11時在鄰近的西敏寺（Westminster Abbey）舉行。在此之前，民眾可進入西敏廳瞻仰女王遺容。國王與王后定16日前往威爾斯。

根據白金漢宮提供的資料，女王靈柩將於13日晚間由皇家空軍自愛丁堡運抵位於大倫敦地區西北方的諾霍特（Northolt）空軍基地，隨後經陸路移靈至白金漢宮。安妮公主（Princess Anne）將一路伴隨母親靈柩。

白金漢宮指出，國葬儀式結束後，女王將自西敏寺移靈至溫莎堡（Windsor Castle），並在溫莎堡的聖喬治教堂（St George's Chapel）下葬。

英國政府10日宣布，19日國葬當天為公共假日，勞方有權要求休假。