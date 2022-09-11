國民黨高市鎮港區議員參選人陳識明不滿老將陳麗娜突擊式參選，原本外界以為事件隨著陳麗娜以無黨參選後，總算告一段落。未料，今（11）日晚間陳識明突然又發千字文，劍指始作俑者是國民黨高雄市市黨部主委許福明，羅列出許的總總過錯，才導致此次提名風波，並要求許為此事下台負責。

陳識明今在臉書指出，自己有義務將調查真公諸於眾，並整理出4大重點，國民黨市黨部當初正式新聞稿為「報准參選」，跟陳麗娜對外聲明「接受黨徵召」，兩方說法有所出入。

他也不滿說，市黨部確實以婦女席次為由，向黨中央組發會呈請報准陳麗娜參選，卻未提及陳識明與陳麗娜助理呂謦煒初選過，導致黨中央被誤導而做出錯誤決策。

陳識明怒指，許福明事前未告知任何人，除了他這位當事人外，高雄市議長、副議長、議會總召、其他同黨議員、柯志恩市長競選團隊、以及黨部副主委以下全體幹部，都沒有人知道主委給予陳麗娜政黨推薦書，直到9月2日突襲登記後，眾人譁然。

最後，陳識明更指，柯志恩市長競選團隊非常無辜，陳麗娜是柯志恩市長競選團隊的總發言人，但柯志恩與其競選團隊跟大家一樣都是9月2日下午看新聞得知。

陳識明強調，此舉並非內鬥、不是黨內互打，「我對抗的不是國民黨、我對抗的不是陳麗娜議員，而是堅持公平正義與訴諸改革」。他公開要求，許福明為此事下台負責，將市黨部兵權交還柯志恩市長候選人，讓市黨部與競選團隊指揮系統一致化。

對此，許福明回應，尊重陳識明的發言，能體諒他參加初選以來的心情，若此事有處理不周、有疏失的地方，「身為市黨部主委所有責難由我一肩扛起」。

許福明強調，選舉已到最後關頭，市黨部不會放棄任何一位參選同志，他會全力輔選所有黨籍參選人，特別會加強輔選新人，也希望新人們能勤跑基層，一起團結齊心、努力拚議會過半。