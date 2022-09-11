香港女星羅霖是演藝圈著名的美魔女，外型豔麗、身材前凸後翹，看起來一點都不像54歲，不藏私的她日前也推出新書《凍齡美魔法》，分享打扮和保養心得，生活看似一帆風順，她過去與富商劉坤銘結婚，只維持了7年就以離婚收場，近日她拍短片提及曾遭到外人歧視，羅霖無奈嘆：「我沒有當一個闊太太的命」。

羅霖日前在微博上傳一段影片，她對白中唸到：「我信命真的，我就是沒有當闊太太的命」，她拍攝11年前曾遇到的事情，當時只是隨手叫一輛計程車，沒想到上車之後反被司機調侃：「唉呦，闊太太喔，妳不是好多司機嗎？還要搭計程車啊？」羅霖毫不客氣的反擊：「坐計程車有什麼問題嗎？」

她回憶當時感覺挺無奈的，「但是我覺得並沒有什麼大不了，我信命但是我不認命，我沒有一個當闊太太的命」，羅霖直言：「但是我現在挺好的，我有自己的事業，我有自己的生活，我感覺挺實在的，比起掛起那個某太太的虛名來得更強」。

羅霖認為自己沒有闊太太的命。（圖／微博）

羅霖1991年參加亞洲小姐奪得冠軍，之後在TVB劇集中正式出道，與富商劉坤銘相戀後選擇在事業發展期結婚，1996年嫁人後淡出娛樂圈，兩人育有三子，雖然外界都認為羅霖嫁入豪門應該過得不錯，但兩人2013年終究以離婚收場，雙方還為了贍養費鬧上法庭，羅霖更曾在節目《Master’s Talk師父有請》揭開豪門婚姻的秘辛，坦言：「離婚不是一朝一夕，我忍了好多年，都希望小孩長大後再說，直到被踩到底線才離婚，贍養費是零，我負責小孩生活費，前夫負責小孩教育費，誰知道過半年後跟我打官司，想跟我分擔費用，學費他都只想分擔一部分。」離婚後羅霖努力工作，好在三個兒子在她的悉心教育下發展都不錯，大兒子畢業於香港理工大學，二兒子在美國大學畢業，小兒子則十分乖巧。