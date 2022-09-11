桃園市八德區「三元宮慶祝建廟250周年暨閩南文化懷念歌曲嘉年華活動」今天舉辦，桃園市長鄭文燦表示，三元宮是八德的信仰中心，自清乾隆38年建廟以來，記錄了八德的歷史、現在與未來，今年慶祝建廟250週年，由三元宮團隊用心規畫祈福法會、餐會、台語金曲演唱會等精彩活動，有超過407桌信眾預約認桌參與祈福，代表鄉親對三元宮的認同與虔誠信仰；鄭文燦也以三獻禮，祈求三官大帝保佑桃園無災無難、平安度過各種挑戰，也祈求百工百業平安豐收。

鄭文燦表示，八德的地名由來為「八塊厝」，最初有8個家族落腳在此，先民開發埤塘、修築水圳，以農業建立起家業，並建造三元宮祀奉三官大帝天官、地官、水官，尤其水官對農業社會格外重要，信眾祈求風調雨順，三元宮自此逐漸成為八德地區的大廟，也建立起八德的宗教文化。鄭文燦提到，市府於大湳森林公園內規畫「八塊厝民俗藝術村」，即將於今年底完工，象徵八德人不分族群、背景都是一家人，共同珍惜台灣文化，也代表三元宮包容的精神。

鄭文燦指出，三元宮曾於1923年重建，邀集了木雕大師葉金萬、石雕大師張火廣及交趾陶大師陳天乞參與，他們是當時北部地區第一、甚至全台第一的工匠大師，因此，三元宮的建築極具藝術價值，並於2005年公告為桃園市歷史建築，是鄉土教育的最佳教材。此外，近年來三元宮團隊積極推動本土文化扎根，例如：每年農曆二月初二舉辦「祈龜、祭龜、還龜」活動，傳承百年傳統文化；舉辦藝閣踩街遶境活動；邀請明華園歌仔戲團演出等。