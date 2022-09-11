桃園市長參選人鄭寶清了解基層弱勢潛在問題。(鄭寶清提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長參選人鄭寶清和議員參選人袁慧心和陳品杰了解基層弱勢潛在問題。(鄭寶清提供／蔡依珍桃園傳真)

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清，與桃園區市議員參選人袁慧心、陳品杰今天前往「桃園市綠之園繪本多元發展協會」，了解基層弱勢潛在問題及現行社福機構團體所遭遇的困難。經半小時座談會交流，對「弱勢單位團體就補助辦法檢討」及「機構聘任師資人員任用及人力資源」兩主題討論，會中陳品杰也針對「代課老師的工作權益及足月薪資結構」提出應修訂檢討辦法，同時規範未來師資留優汰除，才能做到符合實質選材選用。

鄭寶清指出，弱勢團體單位這個問題確實一直存在著，解方就是把市政預算重新全面盤點，然後針對每個單位、團體做好需求、需要等有效運用控管，經費問題則應該是未來擔任市長的責任，把民生，經濟跟社福問題一步一腳印，釐清問題才能如實解決問題，未來如有機會擔任市長，必會好好規畫，用管理學的專業，經營產業的模式來落實弱勢團體的需求。

袁慧心也表示，長年關注地區的弱勢公益關懷團體，桃園市從縣改為直轄市，預算變多了但是在基層落實關懷這個族群，政府單位還是沒有完全到位，當然這中間需要更多時間研商討論，但政府最主要還是要解決民生經濟還有弱勢族群單位這個團體，因為這是地區最需要關注的一個角落，希望未來的市長能夠重新革命，重視弱勢族群這區塊，無論工作待遇，適用期的時間，還有權益責任都能努力改善。

鄭寶清也指出，政府如果可以把煙花式的行銷經費有效運用，有特色的辦，公帑用在需要上，建設用在基礎上，有效好好把預算控管，相信只要認真把市政做好，同時市政單位裡排除酬庸陋習，讓專業專責去分工合作，才能把市政工作做好，全民監督才能讓市政建設有效活化。

陳品杰指出，接下來有關弱勢關懷單位及代課老師問題，也會主動了解，因為這些問題都是民生議題，都是可以解決，但政治工作應該多花一點時間在市民建設，少一些口水，雖然無法立即改變，但第一步總是需要踏出去，勇敢去做才能將政治工作落實在民眾身上，相信只要努力一定會有進步，民生經濟議題這件事不應該有顏色政黨之分，應該大家一起努力，才是民眾所依託信任的公僕。