無黨籍桃園市長參選人鄭寶清，與桃園區市議員參選人袁慧心、陳品杰今天前往「桃園市綠之園繪本多元發展協會」，了解基層弱勢潛在問題及現行社福機構團體所遭遇的困難。經半小時座談會交流，對「弱勢單位團體就補助辦法檢討」及「機構聘任師資人員任用及人力資源」兩主題討論，會中陳品杰也針對「代課老師的工作權益及足月薪資結構」提出應修訂檢討辦法，同時規範未來師資留優汰除，才能做到符合實質選材選用。
鄭寶清指出，弱勢團體單位這個問題確實一直存在著，解方就是把市政預算重新全面盤點，然後針對每個單位、團體做好需求、需要等有效運用控管，經費問題則應該是未來擔任市長的責任，把民生，經濟跟社福問題一步一腳印，釐清問題才能如實解決問題，未來如有機會擔任市長，必會好好規畫，用管理學的專業，經營產業的模式來落實弱勢團體的需求。
袁慧心也表示，長年關注地區的弱勢公益關懷團體，桃園市從縣改為直轄市，預算變多了但是在基層落實關懷這個族群，政府單位還是沒有完全到位，當然這中間需要更多時間研商討論，但政府最主要還是要解決民生經濟還有弱勢族群單位這個團體，因為這是地區最需要關注的一個角落，希望未來的市長能夠重新革命，重視弱勢族群這區塊，無論工作待遇，適用期的時間，還有權益責任都能努力改善。
鄭寶清也指出，政府如果可以把煙花式的行銷經費有效運用，有特色的辦，公帑用在需要上，建設用在基礎上，有效好好把預算控管，相信只要認真把市政做好，同時市政單位裡排除酬庸陋習，讓專業專責去分工合作，才能把市政工作做好，全民監督才能讓市政建設有效活化。
陳品杰指出，接下來有關弱勢關懷單位及代課老師問題，也會主動了解，因為這些問題都是民生議題，都是可以解決，但政治工作應該多花一點時間在市民建設，少一些口水，雖然無法立即改變，但第一步總是需要踏出去，勇敢去做才能將政治工作落實在民眾身上，相信只要努力一定會有進步，民生經濟議題這件事不應該有顏色政黨之分，應該大家一起努力，才是民眾所依託信任的公僕。
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