許多人安排中秋連假烤肉，原PO表示自己特地排連休要與家人團圓烤肉，於是一早起來採買食材、烤肉用具，備料時間花了他一整天，正當到了傍晚要開始烤肉時，媽媽、妹妹、弟弟皆快篩確診，爸爸只好出門購買藥品，只剩他自己默默1人烤肉，還把烤好的食物往家人房外送，讓他直呼「一夜之間被迫長大，誰能比我家慘」。

一名網友在「Dcard」論壇發文，他表示為了這次中秋節烤肉，特地排了連休要與家人一同團圓，於是，從早上採買食材、烤肉用具，一直到完成備料都是他1人搞定，便等待在大家回到家後開始生火烤肉，豈料，當妹妹上課回家後表示「覺得有些不舒服想快篩一下」，原本在家休息的媽媽，起床後也覺得「全身痠痛」，結果妹妹、媽媽一篩就是2條線，弟弟也受波及。

他特地排休要與家人一同在中秋節烤肉，豈料，家人紛紛確診，僅剩他1人自己烤。（翻攝自Dcard）

上班回來的爸爸又立即出門買藥、快篩，與補給品，1家5口只剩他1個人默默開始烤肉，並將烤好的食物送往家人房間，2個小時後，再1個人慢慢收拾，讓他無奈直呼「一夜之間被迫長大，誰能比我家慘」，最後他還補充，爸爸2天後也確診了，因此剩他1人照顧全家。

文章一出，網友紛紛留言表示，「小家庭我寧願直接訂燒烤店，不然想到要收就累了」、「從買食材到串成串，覺得你很厲害」、「應該是你被隔離，確診的去烤」、「我家因為父母吵架，導致烤肉直接取消」、「辛苦了！串肉還會有幸福感是令人敬佩的」。