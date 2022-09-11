富邦悍將洋投羅力「真·最終戰」受到颱風攪局，比賽2度因雨暫停，5局下讓中信兄弟岳政華敲出游擊方向滾地球出局後，加上今天4.1局投球數，達成生涯1500局里程碑，成為中職第3人，不過退場時球隊以0比2落後，他是敗投候選人。

「金控大戰」3連戰最終戰賽前就有陣雨，比賽開打前洲際棒球場天空還出現超大彩虹。羅力1局下登板時現場兄弟球迷響起掌聲向這位中職傳奇洋將致敬，前2局羅力雖都有被敲安，但都能力保不失，3局下現場開始下雨，他單局被敲4支安打、失2分。

4局上才剛準備開始天空下起大雨，比賽因此暫停下來，經過52分鐘等待及整理場地後恢復進行，但比賽才又恢復進行20分鐘、在5局上又再度中斷，這次中斷又停了57分鐘，5局下羅力續投，解決掉岳政華後教練上前換投。

賽前羅力生涯累積1495.2局，加上此役的4.1局，完成生涯1500局里程碑、成為中職第3人，洲際球場再度響起掌聲，他也脫帽向現場球迷致意，並一一與隊友擊掌，真正結束在台長達10個球季的生涯。目前中職最多投球局數是統一獅潘威倫的2072局，排第2的是前興農牛洋投勇壯1570局。