周嘉麗等16藝人歡唱陪老大人度過溫馨夜晚。(劉勝全提供／蔡依珍桃園傳真)

周嘉麗等16藝人歡唱陪老大人度過溫馨夜晚。(劉勝全提供／蔡依珍桃園傳真)

周嘉麗等16藝人歡唱陪老大人度過溫馨夜晚。(劉勝全提供／蔡依珍桃園傳真)

市長鄭文燦、立委鄭運鵬和市議員候選人劉勝全。(劉勝全提供／蔡依珍桃園傳真)

誠聖宮主委，同時也是市議員候選人劉勝全，競選文宣附帶有放大鏡的直尺。(劉勝全提供／蔡依珍桃園傳真)

誠聖宮主委，同時也是市議員候選人劉勝全，競選文宣多樣且有趣。(劉勝全提供／蔡依珍桃園傳真)

由資深藝人周嘉麗號召眾多演藝同仁所組成的公益團體「曉水珠心靈之旅」，邁向第13年，為了陪伴關懷弱勢，主辦單位特別於今晚18時30分，邀請16位藝人組成夢幻陣容，和大家渡過一個溫馨的關懷夜晚。

選舉將屆，多位市議員候選人也不忘趁著這個機會，向現場民眾發放競選文宣，有的競選文宣品相當的獨特，並富有創意，像是這次主辦單位誠聖宮主委，同時也是市議員候選人劉勝全，他的多樣競選文宣品中，其中有一種附帶有放大鏡的直尺就很特別，劉勝全說，考慮老人家視力較為薄弱，在外閱讀時，常有困難，因此設計了這把尺，可以讓老人家隨身攜帶，方便閱讀，同時這把尺也是要提醒所有的政治人物，心中一定也要有一把尺，隨時衡量是非對錯。

共有16位藝人共襄盛舉，包括高山峰、方駿、周月綺、王中平、侯麗芳、卓家宏、高群、高欣欣、王瑞瑜等影視紅星，並力邀康康、唐從聖、王滿嬌、許志豪、方季惟等擔任特別嘉賓。市長鄭文燦也成了座上賓，與立委鄭運鵬等人，一起坐在台下欣賞藝人們精采的演出。

曉水珠心靈之旅是個志工組織，沒有政府的預算也沒有募款，僅透過藝人、企業家、志工的支持，默默地來到第13年。周嘉麗發願要陪伴老大人，是因為要還非親非故的乾爹張水根、乾媽張明珠一個恩情，當初，照顧女兒20年，直到大學畢業，乾爹乾媽不求回報，於是在每一場公益活動上，冠上乾爹乾媽的名字來支持這樣一份感念。

曉水珠心靈之旅13年來，除了溫馨陪伴老大人的演出之外，還拍了2部公益電影『美麗的願望』以及『脫癮而出』。『美麗的願望』主旨在於【愛要即時】當母親老了，才發現人生在不斷的犯錯之中，並沒有後悔的權力，親情並不是自暴自棄的藉口，當全世界都在指責你的錯誤時，只有親情才會是永遠支持你的力量。

而『脫癮而出』則在敘述當工作壓力而吸毒時，所做的每一個決定，都會是錯誤的決定，而親情在身邊的陪伴，才是拉你一把，最溫柔厚實的力量。這兩部公益電影足跡遍布各大專院校及國、高中、部隊、監獄，感動無數人。不管是戲院包場或是學校播放，都是由志工企業家贊助，不跟學校收費，而自費的方式攜帶、投影機、布幕、音響等作免費的欣賞，因此在各監獄學校廣受好評。

團隊即將籌募第三部公益電影【罪與罰】，即將開拍，鎖定在校園霸凌暴力事件，希望能由第三部公益電影，來促成家長、民眾對於學校霸凌問題的重視，再加上最近海外詐騙事件頻傳，也希望藉由這部電影來提供社會人士，對於暴力詐騙問題的反思。

曉水珠心靈之旅公益演出即將啟航，目前安排的場次有「陪伴老大人溫馨演唱會」

9月1號台南教養院下午1：30

9月2號桃園蘆竹誠聖宮廣場晚上6：30

9月3號嘉義中埔震安宮廣場晚上6：30

9月4號台南台江文化中心下午1：30

「公益電影場」9月13號早上11點新竹第三部公益電影開境 男女主角『王燦』，『林子瑄』

還有陳羽翔、王中平、方季惟即將蒞臨開鏡儀式。

9月17號雲林斗六環球中華影城公益電影播映晚上6：30 。『美麗的願望』演員隨片登台。

9月18號雲林斗六環球中華影城公益電影播映晚上6：30。『美麗的願望』演員隨片登台。

9月23號雲林虎尾白宮影城公益電影播映晚上6：30。『美麗的願望』演員隨片登台。

9月28號桃園蘆竹光明國中公益電影播映下午一點。『脫癮而出』演員隨片登台。

9月29號桃園蘆竹三腳國小公益電影播映下午一點。『脫癮而出』演員隨片登台。

10月4號新店景文科技大學公益電影播映下午一點。『脫癮而出』演員隨片登台。

10月14號桃園觀音國中公益電影播映下午一點。『脫癮而出』

11月即將親送物資到偏遠山區關懷弱勢 知名藝人隨行。在每一個溫馨的時刻不管是反毒，反暴力，反霸凌，反詐騙，反酒駕，要盡孝，這些都是我們在宣導的範圍之內。社會事最可怕的就是冷漠，熱情不再，人的一生最有用的就是經驗，能說服幾個算幾個，能救幾個救幾個。也期待在個社會中，藉由默默地行善教育，端正社會的風氣，讓愛行傳遍天下。