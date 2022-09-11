鄭姓男子等4嫌依法逮捕並以公共危險罪、毀損罪送辦。（警方提供）

北市內湖文德路發生街頭「碰碰車」鬧事，鄭姓駕駛白色轎車遭3台車追到朋友公司，一群人正在烤肉，驚見3台車接連撞到停車格，誤以為黑幫鬧事，趕緊拿起板凳丟擲到馬路上防身，分別駕駛3台車的唐姓、石姓、高姓和馬姓等4人也棄車逃逸，警方11日晚間5時許，依法逮捕並以公共危險罪、毀損罪送辦，結束中秋夜一場鬧劇。

31歲鄭姓男子到朋友的公司烤肉，結束後獨自駕車離開，凌晨2時許行經文德路一處路口，與23歲唐姓等3台車發生糾紛，雙方在馬路上展開追逐，鄭男擔心落單遭毆，折返回到原來烤肉的處所尋求支援，但車剛停下，就被對方轎車攔腰撞上，後方兩台也跟著撞上，4台車撞成一團。

唐姓等人到案時聲稱車子煞不住，才會接二連三撞上，其中還有撞到自己人的車子，正在烤肉的一群人以為是黑幫尋仇，趕緊拿起板凳、棍棒反擊，唐等4人見轎車嚴重毀損，立即棄車逃跑，而烤肉一群將3台車玻璃砸毀。

警方根據車牌號碼，案發後15小時，分別在新北市汐止區、內湖區查獲唐等4人到案，事後，眾人都說是行車糾紛，臨時起意，警方後續將追查彼此是否認識，釐清犯案動機。