慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露採購疫苗遭到勸阻。國民黨台北市長參選人蔣萬安指出，前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中就是阻擋民間捐疫苗的幕後黑手，蔣痛批到底有多大的利益值得陳時中草菅人命？

蔣萬安今晚在臉書直指，陳時中就是阻擋民間捐疫苗的幕後黑手，去年中旬，慈濟與民間團體看到陳時中買不到國際疫苗，為了跟死神搶時間，決定站上第一線向原廠洽購，但始終有一雙「看不見的黑手」在阻擋。

蔣萬安指出，慈濟基金會執行長顏博文受訪，回顧當時聽到「政府官員說這件事情不用想了」、「被政府勸阻」、「買疫苗是政府權限且未授權」，慈濟的捐贈行動還被抹黑成「世紀大騙局」。

蔣萬安提及，2021年6月22日，陳時中說太多團體捐贈會「引發困擾」，請問慈濟把BNT買進台灣，到底會給陳時中造成什麼困擾？結果慈濟只花57天，就以1.75億美金買到500萬劑BNT，且價格公開透明，不用遮蔽塗黑，還很快到貨。

蔣萬安批，陳時中多次表達不看好民間買疫苗，但BNT抵台後，又煞有其事的跟台積電、慈濟去接機，「收割」的行為一覽無遺。

他炮轟「陳時中到底要遮掩什麼真相？需要把疫苗採購合約塗黑？到底有多大的利益？值得陳時中草菅人命？」到讓一萬名國人染疫身亡、讓一萬個家庭無法團聚，陳時中還要繼續說謊硬拗嗎？