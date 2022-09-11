國際匯市一面倒向美元持續逾半年，一籃子貨幣組成的美元指數，多空走向成市場重點觀察。9/6衝刺到110.22的20年新高之後，回頭走緩至9/9的108.97，各家非美貨幣趁機反攻，卻都不如避險貨幣瑞士法郎的回升力道，相對匯價已接近美元指數108以下的位置，儼然國際匯市的指路燈。

歐元、英鎊、日圓、人民幣等兌美元匯率，在美元指數走低時反攻，近周來趨貶近3角的新台幣，9/8略回到30.895，9/9中秋補假，未與國際匯市同步回升，累積回升空間在9/12周一的台北匯市，應有機會表現，本周有望在31元前止步。

渣打財富管理指出，在9/8歐洲央行（ECB）會議之前，市場就出現美元多頭部位減少的現象，美元指數開始下跌，隨後ECB的升息3碼決議，顯示出領導層堅定對抗高通膨的決心，剛好歐元兌美元在短暫跌破0.99後回頭上漲，日圓也在144.25阻力點回頭。由於前景不明，市場多空兩派人馬在短線上交手，見有匯差出現就出手喊賣，小賺為贏。

匯銀對於美元此波強勢的觀察，多已拋出「估值過高」的說法，卻因各非美貨幣都有各自的問題，更讓強勢美元近乎「無敵手」，短期內持續上行。渣打財富管理認為，美元的短期（以3個月為期）和長期（拉長12個月來看），情景非常不同，在預判上最關鍵的是「掌握多空轉折點」。

匯銀現階段普遍保持對美元長期看淡的觀點，非美貨幣則可長期等待。瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)就以日圓為例，短期內，投資者可以選擇日圓兌1美元在148～150之間賣出日圓，然後等待日圓在明年中回升至132左右，年收益率約在6～7％。