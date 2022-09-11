英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）於台灣時間9日凌晨安詳辭世，享耆壽96歲。同一天，遠在澳洲的一名女童收到來自巴摩拉城堡的信件，原以為再也無法得到回信，巧妙的時間安排，也讓她意外得到女王生前最後一封信。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)10日報導，今年6月，遠在澳洲維州(Victoria)的8歲女童奧莉薇亞·阿克斯（Olivia Akers）決定寄出一封信給女王，除了附上一系列自己打扮成王室成員，身穿軍服宛如參加閱兵典禮，騎乘一匹名叫「夫人」(Lady)的小馬。內容還寫下，「親愛的伊麗莎白女王，我真的很喜歡妳和柏靈頓熊的那支下午茶影片，妳真的喜歡吃桔子醬三明治嗎?希望你會喜歡我的照片。」

接著說，「我的小馬『夫人』牠來自澳洲，鞍具來自英國，想問你有幾匹馬呢?」

https://t.co/9Jq6lMkep0 Queen Elizabeth death: Olivia Akers, eight, receives one of the last letters ever sent b… https://t.co/1fvmNHSqT1 #News pic.twitter.com/DBktU7Xx0d — Daily Press Media (@DailyPressMedia) September 10, 2022

不過近日女王離世消息讓她一度以為沒望了，就在同一天耐心等待終於有回應，一封來自巴摩拉城堡（Balmoral Castle）的信件抵達，女童母親回憶道，「郵差說，我有一封非常特別的信要簽收」。署名為宮女安娜貝爾(Annabelle Whitehead)，她表示，「女王得知妳也喜歡騎馬相當感動，也對妳的照片非常有興趣，還有『夫人』小馬…再次感謝妳的體貼。」