台南市永康區今(11)傍晚5時許1處民宅傳出火警，當時有1對姊妹在家中拿出電烤盤要烤肉，不料，延長線電線走火，發出爆炸聲，妹妹趕緊逃出門外，姊姊則跑到2樓呼喊外公、外婆逃生，祖孫3人卻葬生火窟，被發現時已經燒成焦黑，妹妹回憶當下恐怖情景，不斷說著「火太大了，根本來不及...」。

今(11)日傍晚5時許，台南市永康區民宅大火，起火原因疑似烤肉釀災！1家6口三代同堂，竟在中秋連假最後1天被奪走3條人命，據從火場逃出的妹妹表示，當時爸媽正好外出，她與姊姊拿出電烤盤要在1樓客廳烤肉，不料，延長線突然起火，接著就發出爆炸聲響，姊姊便衝向2樓要呼叫喊外公、外婆下樓逃生，而她是直接往外逃生，但沒看到逃出來的姊姊、外婆、外公難掩悲痛，喃喃自語「火太大了，根本來不及...」。

該住戶該戶民宅為90歲王姓屋主與70歲妻子跟女兒、女婿及2名分別就讀大學與高中的2名外孫女三代共6人同住，火警發生後，台南市消防局出動25車55人趕抵現場，但現場火勢太大還延燒隔壁民宅，警消緊急灌救，6點18分控制火勢，6點25分在2樓靠樓梯口處，找到已燒成焦黑的20歲孫女，90歲外公也全身焦黑、倒臥孫女旁，研判2人當時應該要逃下樓，可惜來不及；70歲外婆則在房內，已明顯身亡。警消將外公與孫女分送成大、永康奇美醫院搶救，仍宣告不治。