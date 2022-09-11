年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「首都」更是兵家必爭之地，同時「棄保」的聲量也不曾間斷。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉11日就表示，若台北最後「棄保」成藍綠對決，剩下蔣萬安跟陳時中選擇時，他一定選擇「蔣萬安」，引發討論。

日前民進黨立委林俊憲曾指出，台北現在雖然是三腳督，但最後一定會變成「藍綠對決」，會有「棄保」的狀況出現。而現在黃珊珊有機會搶走蔣萬安的票，若是如果黃珊珊被放棄了，可能會讓蔣萬安當選機率增大。對此，吳子嘉11日也在網路節目《董事長開講》中表示，如果最後台北的選情，只剩下蔣萬安跟陳時中選擇，那他「當然是選蔣萬安」。

吳子嘉更坦言，「這是最簡單的sense，因為蔣萬安不會跟陳時中一樣拍出『偷窺』宣傳片，這是第一個標準」，不過吳子嘉也說，現在台北選情還尚未明朗，黃珊珊才正要投入選戰中，還會有什麼變化，一切都還有待觀察。