近期有許多研究表明，全球氣候暖化正在成為人畜共患病傳播主要原因之一，此類疾病占到人類傳染病的2/3。預計未來在超過30萬次物種相遇下，將導致至少1.5萬起新病毒跨物種傳播事件，可能有超過4000種病毒被成為人畜共患病毒。

大陸病毒學家常榮山接受陸媒《第一財經》專訪時指出，多項於近日發表的研究進一步表明，厘清病毒和自然、人類之間的關係對新發病毒的提前監測、預警以及精准防控有重大意義。「每次疫情發現，都是生態系統共同作用的結果。當前，氣候變化正在災難性地摧毀生物多樣性，並使得攜帶病毒的動物活動範圍增加，為疾病傳播打開入口。」

報導說，根據世界衛生組織（WHO）的定義，人畜共患病是指從脊椎動物傳給人類的疾病，此類疾病占到人類傳染病的2/3，當下哺乳動物及鳥類中存在170萬種未發現病毒，其中達85萬種可能感染人類。

科學研究證明，SARS（非典）、MERS（中東呼吸綜合征）、COVID-19（新冠）病毒的自然宿主均來自於蝙蝠。而氣候變化已導致中南半島如老撾、孟加拉等地蝙蝠種群有增加跡象。

生物學家指出，野生蝙蝠和齧齒動物攜帶有大量可能感染人類的病毒，當這些野生動物被迫從自然棲息地遷移並與人類密切接觸時，才有了傳染的可能。常榮山表示，「無論全球碳排放前景如何，預計未來在超過30萬次物種相遇下，會導致至少1.5萬起新病毒跨物種傳播事件，可能有超過4000種病毒被共享。」

至於如何加強監測以應對未來可能會發生的新病毒的溢出，常榮山表示，這包括要從環境、冷凍食品兩方面進行監測。儘管COVID-19毒株正在經歷不斷變異，但由於疫苗接種、物理防控等手段的介入，也會使得其毒力不斷減弱，「但總的來說，最有效的（保護）防疫措施仍然是疫苗。」

報導說，BA.5是當下全球範圍內的主要流行株，多位業界專家表示，在大量回溯性研究下，實際上，從奧密克戎BA.5亞分支下的多個進化變異株來看，它們的致病率、致死率在普通人群中已經很低了，但老人、兒童人群則應該是下階段的重點保護對象。