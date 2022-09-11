位於台灣東方海面的中颱梅花，預計周一、周二最靠近台灣，不過今（11）日就為新北山區帶來豐沛雨量，烏來山區也出現「黃泥瀑布」場面驚人。氣象局指出，梅花的外圍環流將持續發揮影響力，一直到了周五（16日）各地才開始放晴，但午後東半部地區及山區還是會有局部雷陣雨。

氣象預報顯示梅花豐沛雨量明日仍將繼續轟炸新北市。（翻攝自氣象局）

目前氣象局對9縣市豪大雨特報，今晚至明（12）日新北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，桃園市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北至苗栗、宜蘭地區及臺北、臺中、南投山區有局部大雨發生的機率。明日因颱風及其外圍環流影響，北部及東北部地區有較持續的陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，其中北部、東北部地區及中部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，外出活動請攜帶雨具。

溫度方面，明日清晨各地低溫約24到25度，白天北部及東北部稍涼些，高溫約27、28度，其他地區仍有31、32度，早出晚歸須留意增添衣物避免著涼。另外，今晚起西半部、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖、澎湖將有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。

氣象局指出梅花的外圍環流將影響台灣天氣連4天，到了周五才有機會放晴。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局指出，周一（12日）至周三（14日）各地容易下雨，北部、東北部、中部山區防大雨、豪雨，西半部、宜蘭、恆春半島及澎湖馬祖有較強陣風，澎湖及馬祖有短暫陣雨，金門晴到多雲；周三（14日）、周四（15日）北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區局部雷陣雨；周五（16日）後天氣穩定，各地大多為多雲到晴，午後東半部地區及山區有局部雷陣雨。