辣模辛尤里以精緻五官加上超傲人H罩杯身材，以及大膽展現身材優勢作風，受到網友關注，性感狂野穿搭時常成為討論話題；近日搭上中秋節烤肉風潮，辛尤里到烤肉店打工，記錄當下烤肉店店員的準備事項，不過服裝卻引起網友注意，火辣的身材讓網友移不開目光。

辣模辛尤里8日在個人Youtube上傳一段影片，標題是「乳香烤肉」，她在介紹中寫下：「中秋節用心又認真烤出來的就是會特別香～配上辛苦的汗水，口味特別出色」，影片中辛尤里穿著細肩帶低胸背心，大方露出火辣身材，雪白雙球瞬間吸引網友目光，只見她戴著口罩，一語不發在廚房整理食材，洗生蠔的手法雖然生疏，不過很仔細，和背後穿著黑色T恤的員工相比，絕對是廚房內的一大焦點。

辛尤里去烤肉店打工。（圖／辛尤里DIY - DeepInsideYUI Youtube）

辛尤里更親自端菜上桌，鏡頭拍攝的顧客視角非常火辣，只見她彎腰送菜上桌，感覺傲人上圍都快要掉出來，之後她也挑戰親自烤肉串，性感模樣讓網友目不轉睛，紛紛激動直呼：「打工穿這樣，好吸睛啊」、「中秋節一起烤起來」、「那個生蠔看起來很好吃」、「客人有邊吃邊噴鼻血嗎」。

辛尤里分心得。（圖／截取自辛尤里facebook）

辛尤里在事後分享打工的感想：「我烤的真的很認真，整個臉燙到比高潮還高潮，終於知道做菜師傅的辛苦，要好好愛惜食物」，辛尤里感謝店家願意讓她去體驗，同時致歉被打擾到工作的店員們，她也大讚親自去廚房能發現店家都用真材實料「晚上想要一飛沖天，一定要去吃他們烤生蠔」。