大陸男星李易峰昨（10日）驚爆嫖娼遭逮，本人跟工作室緊急發聲明澄清，但聲明無故消失，今（11日）陸警方就證實李易峰承認多次嫖娼，已被依法予以行政拘留，火速衝上微博熱搜。有部分網友見狀，開始起底李易峰的約P、嫖妓黑歷史，擔心身分曝光所以戴墨鏡辦事、嫖未成年少給2千人民幣（約9千台幣），跌破網友的眼鏡。

網紅羅百萬趁勢打落水狗，10日發文爆料曾聽聞李易峰和一群老闆、女性到海南玩，李易峰晚間跟其中一女上床，就算脫衣服也不肯摘墨鏡，直到該女表示：「我知道你是誰，我不是你們這個圈子的」，才拿掉墨鏡。

李易峰被爆料約P怕被認出，戴墨鏡辦事。（圖／微博）

此外，百萬電視劇博主「野生炸姐」稍早公布對話截圖，李易峰被爆料過去嫖未成年的高中少女，價碼本說好8千人民幣（約3萬5台幣），結果只付6千人民幣（約2萬6台幣），原因是「6千是行情價」，讓該女傻眼至極，之後不願再接明星。

李易峰被爆過去嫖未成年少給9千台幣。（圖／微博@野生炸姐）

李易峰被爆過去嫖未成年少給9千台幣。（圖／微博@野生炸姐）

李易峰的各種黑料紛紛被挖出，嚇壞不少大陸網友，紛紛留言：「更新能不能慢點？手機要著火了」、「未成年要坐牢吧」、「天啊是有性癮吧真是立馬好討厭他」、「也太摳了」。

李易峰嫖娼遭逮的事傳出後，合作的多家品牌方都陸續發聲明終止合作關係，目前有：京都念慈庵、HONMA高爾夫、真果粒、舒適達Sensodyne、沛納海、六福珠寶、Prada、鴨鴨羽絨服、人頭馬Remy Martin等，違約賠償金恐怕就是天價，李易峰未來的星途恐蒙上陰影。