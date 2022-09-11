取自蔡英文臉書(照片來源：FIBA國際籃球總會)

取自蔡英文臉書(照片來源：FIBA國際籃球總會)

2022年U18亞洲青年女子籃球錦標賽，台灣晉級4強，今天季軍戰碰上屆亞軍日本隊一度領先，但最終以45：77吞敗取得第四名。蔡英文總統今天表示，這屆U18亞青女籃賽，台灣女孩的表現真的很精采「你們是大家的驕傲！」

蔡英文在臉書表示，這屆U18亞青女籃賽，台灣女孩在分組賽與中國對陣，雖然曾面臨落後17分的劣勢，但是很快就找回比賽節奏，後來居上逆轉勝；面對上屆輸了27分的紐西蘭，也能挺住壓力，取得勝利。

在四強賽及季軍戰，即使遭遇擁有身材優勢的對手，但她說，台灣女孩依然展現拚勁，奮戰到底。雖然沒有贏下澳洲和日本，但還是順利取得明年U19青年女子世界盃資格！

蔡英文表示，經歷過每一場球賽的磨練，台灣女孩球技更進步、應對比賽更成熟的精采表現，「相信收看轉播的國人都看得很過癮，我們應該給辛苦的選手一個大大的喝采」。希望選手們回到台灣後，可以好好休息。在明年U19世界盃，繼續享受比賽，再創佳績！