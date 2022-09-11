慈濟基金會去年與台積電及永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文昨天接受媒體專訪，首度透露疫苗購買過程中，接到許多來自政界、工商業界等大老電話勸阻的「秘辛」。對此，行政院發言人羅秉成今（11日）表示，相關報導內容與事實不符，並重申疫苗是緊急授權藥品，必須政府願意提供免責承諾，原廠才可能同意販售予民間團體捐贈予政府，而政府在為國人健康把關的前提下，絕無任何阻擋情事。

羅秉成表示，有關三捐贈單位購買及捐贈疫苗之過程，政府均全力協助，確保疫苗在運送、檢驗、保存及施打等作業均符合原廠要求下，為國人規劃接種，提出五點澄清說明。

一、永齡基金會與台積電等兩捐贈單位係分別於去（2021）年6月1日、10日欲購買BNT疫苗捐贈政府，行政院蘇貞昌院長立即指示羅秉成政委負責召集專案小組，積極與兩捐贈單位合作協力完成此項疫苗採購及捐贈事宜，並於同月18日宣布進行專案的疫苗採購安排，授權同意台積電及永齡基金會各購買500萬劑BNT德國原廠疫苗贈與政府。

而慈濟基金會隨後於同月23日始表示也有採購及捐贈之意，在提出正式申請後，旋由時任指揮中心副指揮官陳宗彥次長協助處理，指揮中心並於同月28日邀請慈濟基金會的執行長顏博文到指揮中心交換意見，羅秉成當時亦有參與，嗣於同年7月1日公開表示慈濟基金會可循台積電與永齡基金會等兩單位先行建立之模式與架構辦理，之後專案小組決定三捐贈單位分別採購之疫苗併同作業，以縮短交貨時程，以上過程羅秉成政委多次於行政院記者會即時對外說明，事實俱在，相關報導未加求證，易滋誤會。

二、當時三捐贈單位均知若無政府同意緊急授權（EUA）並願提供對BNT原廠之免責承諾，不可能完成此項任務。為求最短時間達成目標，專案小組夜以繼日，密集召開專案會議，排除萬難，公私協力完成任務，實無所謂政府官員加以阻擋之事，相關報導與事實不符。

三、首批抵台之BNT疫苗外箱，在上飛機前被賣方擅自披覆其公司名稱之宣傳布條，因違反契約規範，故由買方台積電於同年9月2日飛機抵台後要求除去該宣傳布幅，相關之報導俱在，亦無所謂「當時慈濟人先進貨艙拆布條，我方政府始願意簽收」之事。

四、特別要再次強調的是：疫苗是要打在人體身上的藥物，確保疫苗的安全性及合法性是政府的責任，政府不會阻礙任何人購買合法的疫苗捐贈政府統籌運用，但所有的covid-19疫苗都是要先取得政府的緊急授權，而且國際藥廠不可能售予沒有政府承諾免責的私人企業或民間團體，否則運送過程出了問題，是或打在人身上出了問題，最終都還是要政府出來負責和照顧。

五、政府一再衷心感謝三捐贈單位的義行善舉，而且在各方合作下，全部的捐贈疫苗最終也都順利執行完成。期待外界應本於事實評論，勿以錯誤訊息誤導民眾。