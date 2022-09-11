不信公理喚不回！去年BNT疫苗採購有內幕，慈濟執行長顏博文近日爆料指出，當時政府嘗試勸阻慈濟，甚至有官員挑明了說「這件事情不用想了」。國民黨前台北市議員羅智強有意參選總統，他對此也不忍了表示，不論政府卡BNT是政治考量或高端炒股，只要他當上總統，將立刻把政府內部是誰、因為什麼阻止慈濟購買疫苗完全公開，還給因疫情受苦的人們一個公道。

羅智強今(11日)在臉書發文表示，去年慈濟、永齡、台積電幫台灣向上海復星購買BNT疫苗，對正處三級警戒的台灣來說，有如「久旱逢甘霖」。近日慈濟基金會的執行長顏博文透露，當時「政府」嘗試勸阻慈濟，說疫苗是「政府權限且並未授權」，甚至有官員挑明了說「這件事情不用想了」。

他問，為什麼「政府」不希望台灣的疫苗越多越好？相信這是每一位台灣人民的疑問。有人說，因為這些疫苗是中國大陸廠商代理的，民進黨可能覺得「餓死事小，失節事大」，就算台灣爆發疫情，許多確診者死亡，也不能靠大陸的疫苗渡過難關。也有人說，還是要回到高端的股價上，疫苗越不夠，確診死亡數越多，反而會讓台灣人民不得不去接種高端疫苗，民進黨扶植高端疫苗的用心，也才能成功。

「不管原因是那一個，這些內容都被陳時中保密三十年。」羅智強放豪言：「但只要我當總統，我會立刻把去年，政府內部是誰，因為什麼，在阻止慈濟購買疫苗，完全公開！還給因疫情受苦的人，一個公道。」

網友表示：「支持還人民公道！」、「支持資訊公開」、「可惡至極，一定要解密」、「我只想問，因為疫情而往生的人，公道要向誰討？死得太冤了」、「慈濟買疫苗，到最後還是民進黨的功勞，叫防疫有功，笑死人」、「阿中說他沒有，先講先贏」、「智強加油！希望台灣人民看清民進黨！民進黨不倒，台灣一定倒！」、「民進黨的價值觀裡根本沒有台灣百姓，口口聲聲愛臺灣，你信嗎？怎麼還有人相信？」。