烏克蘭在烏東大反攻，最新戰況已收復超過3000平方公里失地，俄羅斯總統蒲亭堅定盟友、車臣共和國領導人卡狄羅夫今天對俄國軍隊連連戰敗表示不滿，令克里姆林宮壓力倍增。

「紐約時報」報導，俄羅斯轄下的車臣自治共和國強人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）在社交媒體平台Telegram發布錄音訊息，告訴他的240萬名追隨者，俄國國防部「犯下錯誤」，並指控俄國當局沒有對大眾解釋為何撤退。

卡狄羅夫說，他對於俄國攻烏的戰況有「充分了解」，並表示「如果特別軍事行動的戰略在今天或明天沒有改變，我就必須要和國防部領導層，以及國家領導層談話，告訴他們現場真實情況」。

不斷有消息顯示，俄軍在烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）地區連連失守據點，卡狄羅夫的發言反映俄國保守派政治圈對此感到震驚。

儘管俄軍在烏克蘭前線連連戰敗，莫斯科10日卻舉辦慶祝建城875週年的煙火與慶祝活動。許多曾在俄羅斯國內協助塑造入侵烏克蘭論述的民族主義軍事部落客拿兩者做對比，一名部落客寫道，這些慶祝活動「感覺既不敬又瘋狂」。

不過，卡狄羅夫是第一個公開批評俄軍表現的高階官員。

卡狄羅夫時常自稱是蒲亭的「戰士」。他利用對克里姆林宮強烈表達忠誠，在車臣獲得一定程度的自治權；與其他俄羅斯地區領導人相比，克里姆林宮也賦予他更大自由發表公開聲明。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，卡狄羅夫派遣車臣部隊加入戰事，時常從戰地發布影音訊息。他還在車臣為俄羅斯招募的新兵推出培訓計劃，並稱他的軍隊會奪下烏克蘭首都基輔。

卡狄羅夫在最新聲明中強調，俄羅斯會把所有失去的烏克蘭領土再次奪回來，但他的聲明，似乎與俄羅斯從占領數個月的烏克蘭東北部部分地區倉促撤退的行動相矛盾。

卡狄羅夫呼籲俄羅斯領導層，對烏克蘭情勢提出解釋。

他在訊息中表示：「我對國防部的戰略了解不夠透徹。他們必須解釋為何這麼做，是為了什麼。我看他們似乎還沒做好解釋的準備」。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110911