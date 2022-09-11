許多民眾都會趁著中秋連假回鄉團圓，不過有時可能因此發生家庭衝突。一名人夫表示，媽媽明明不喜歡老婆，卻又常常要老婆回婆家。這次中秋兩人回家烤肉，他讓老婆在客廳休息、自己幫爸爸準備食材，看不慣的媽媽卻一直向他抱怨老婆，讓他氣得直呼，「我真的差點進去牽起我太太就回家欸」。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，中秋烤肉當天老婆要上班，因此他早上就起床採買食材、清洗、冰好，等待太太下班、一起回家時，已經約下午16時，他讓太太在客廳休息，自己則去幫爸爸進行相關烤肉準備，而阿姨們也相繼到場。

沒想到媽媽卻開始嫌棄老婆在客廳開燈、碎碎念她沒有幫忙進行烤肉活動，在場的其他家人只好不斷打圓場，讓原PO直呼「要不是我爸有制止她我阿姨也緩頰，我真的差點進去牽起我太太就回家欸」。

原PO感嘆，媽媽不喜歡他老婆卻又常常詢問她的動向，說原PO越來越不像媽媽的小孩，不顧他朋友在旁要他離婚搬回家住，甚至拿剪刀想插他，不時發神經；反觀岳父、岳母，雖然沒有很親近原PO，但也不會找他麻煩，生活互相尊重彼此不干涉。

對此，許多網友紛紛回應，「你媽以前是被婆婆欺負過嗎？不要管媳婦是沒辦法做到嗎？沒辦法不如你老婆都不要回去，日子久了就好」、「覺得媽媽可能需要去諮詢一下，這樣的情緒很不對勁，感覺沒有自己的社交圈？」