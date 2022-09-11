全球太陽能市場需求持續旺盛，火爆的搶料行情仍在繼續。8月底大陸太陽能電池產業基礎原料—多晶矽價格創下十年新高，不僅產業協會暫停公布價格，大陸太陽能板製造商晶科能源也在9月9日簽下價值高達人民幣（下同）1,000億元的矽料採購合約。

綜合陸媒報導，8月31日，有「多晶矽產業鏈風向球」之稱的中國有色金屬工業協會矽業分會公布，大陸太陽能級矽材料—單晶複投料成交均價周漲0.39％至每噸30.72萬元，單晶緻密料成交均價周漲0.43％至每噸30.51萬元，創下十年新高，這也是2022年以來多晶矽第29次上漲。

但是在這次報價後，矽業分會9月8日公告，近期受到多重因素的影響，部分供應鏈價格續漲，衝擊太陽能產業穩定運行，為避免「安泰科」採集發表的多晶矽價格被過度解讀與造成誤解，決定自當周起，暫停公布價格。

矽業分會專家透露，受到疫情、限電等因素影響，8月矽料產量可能比預期減少8％，矽料企業普遍處於負庫存狀態，延續供不應求的局面。

另一方面，晶科能源9日和矽料業者通威股份簽約，晶科能源將向通威股份採購約38.28萬噸多晶矽產品。以8月31日公布的單晶緻密料成交均價估算，該合約總金額高達1,033.56億元。