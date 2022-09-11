大陸戲劇男神李易峰爆出疑似涉入嫖妓疑雲被逮，最高檢、華鼎獎、金鷹獎微博都將之前提及他的資訊全消失，連央視中秋晚會表演也臨時遭刪掉。而李易峰工作室發出嚴正聲明駁斥謠言，李易峰本人也轉發該消息，不料今（11）日晚間北京警方通報，證實了李易峰嫖娼的消息，恐怕將遭到封殺，有網友更爆出李易峰看色情片的照片，無疑證實了許多傳聞。

網友「是你的鐵頭啊」整理網路上的爆料，有網友稱李易峰曾經嫖過未成年，還只給6000人民幣(約2萬6台幣)，還有網友指出李易峰玩很大，這次被抓是因為有7個女生和他玩樂，而且還爆料這是第三次被捕了，6月在上海時就因為嫖娼抓了14天，9月份在北京又忍不住再次被抓，關押14天，這次7女1男肯定就不止14天。

一位叫「小嬌睡不著」的網友更直接爆出關鍵性照片，她氣憤表示：「陪你（李易峰）在海口拍戲待了那麼久，不止嫖娼還有選妃。」照片中一個側臉與李易峰相似的男子穿著休閒衣物，低頭滑著手中的平板，放大畫面一看內容是許多色情片，這張疑似李易峰看色情片的照片立刻掀起網友討論。

網友爆料李易峰看色情片。（圖／微博）

網友爆料李易峰是因為一夜戰7女，玩太大被抓。（圖／微博）

網友爆料李易峰還嫖未成年。（圖／微博）

網友爆料李易峰拍戲時選妃。（圖／微博）

網友紛紛留言：「有可能是看一下哪個片是剛上線的」、「看劇本有這麼認真嗎」、「我要嘔了髒死了」、「居然這麼認真地在搜尋愛情動作片」，不過也有網友提出質疑：「所以這真的是李易峰嗎？我臉盲」、「仔細看，照片上的日期2021年是p的」、「這男的是李易峰？看著不咋像啊」。