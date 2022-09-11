人類天性「見笑轉生氣」！有男子因要詢問月租停車位事情，到了某地下停車場管理室詢問時，卻看見1輛開著賓士車的車主與管理員老先生吵架，經他側面了解後，該車主因為看錯車牌英文字母部分，繳錯車牌費用，因此不斷對著管理員飆罵「你們機器爛害我繳錯了」，他看著管理員一臉無奈的被罵感到心疼；網友見此狀況則表示「台灣鯛永遠都是別人的錯」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示到停車場管理室想要詢問有關車位月租一事，便看到某賓士車主和管理員老先生在吵架，這位車主表示「繳了錢為什麼柵欄不開出不去」，該管理員則回應，該車主因為車牌同號碼，但是英文字母的部分不同，因此幫別人繳了出場費用，該車主一聽到火冒三丈，直接開始飆罵管理員要求退錢，並頻頻直呼「你們機器爛害我繳錯了」；男子事後去查證繳費機正常無誤，再回頭看著管理員老先生被罵的一臉很無奈。

貼文一出，網友紛紛留言表示「他是第一次停車牌辨識的停車場嗎」、「人類天性，見笑轉生氣」、「自己看錯車牌繳錯費用，關管理員啥事，腦袋是用來裝飾用的嗎」、「自己眼睛有問題怪別人」、「台灣鯛永遠都是別人的錯」、「台灣人日常素質表現」、「自己瞎還要怪別人，又是一個台灣鯛」、「連自己的車牌都不會認，難怪路上這麼多看不懂號誌的三寶」。