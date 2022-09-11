謊言連環套！慈濟執行長顏博文近日爆料指出，政府曾嘗試勸阻民間買BNT疫苗。前衛福部長陳時中雖多番否認，但國民黨台北市議員徐巧芯今(11日)在《新聞大白話》，復必泰布條不是台積電要求拆的，不拆拒不簽收推說不清楚，還說絕對沒有擋BNT，說BNT在深圳分裝，說疫苗價格必須保密，還把疫苗採購資料塗黑，光討論慈濟採購BNT案裡就至少說了5、6個大小謊言。

徐巧芯表示，「在慈濟內部的說明裡面，至少有三個揭穿了陳時中、指揮中心、我們政府的謊言。第一個謊言我覺得是最離譜的，就是說當時復必泰的疫苗到貨的時候，有一個五分鐘的時間是，你看到一個人，跑到飛機上面去，然後他又跑下來，然後出來的時候，大家看到這個箱子上已經沒有復必泰的大旗幟。可是本來，在上海復星的微博上面，是有這個旗幟的，所以我先跟大家講，差別在有這張布條，跟沒這張布條。」

「當時就有媒體講說，有這張布條出來的時候，驚動府院黨。」徐巧芯說，「所以民間團體就趕快把這張圖片傳到府院黨，說請問應該如何處理？後來府院黨分成兩派，第一派是說一定要拆掉，因為這個就是中共在對我們認知作戰。另外一派也很可愛，就說不用拆掉，借力使力，留著讓大家知道這就是統戰。所以兩派其實我看來沒差啦。但總之拆掉的這一派是贏了，最後布條就拆掉。」

徐巧芯指出，「當時總統府發言人張惇涵出來嚴正否認，說沒有查證，假的。然後陳時中在指揮中心受訪就講說，是台積電購買單位要求政府拆掉的，結果現在慈濟告訴我們一個真相，原來是慈濟的人上去拆的，然後拆的理由是什麼？不拆政府不簽收。」

「你就想大家已經花這麼多錢、這麼多心力，跟政府講來講去，終於可以幫到，疫苗都落地了，政府要不簽收那還得了？」徐巧芯強調，「所以你有不拆的方式嗎？沒有，那你一定就是上去把它拆掉，可是你政府為什麼要對我們說謊？好，今天陳時中還在騙，一開始被問到的時候他說『細節我不清楚』，欸！你又不清楚了，你那時不是說台積電要求的嗎？你自己講的話怎麼又忘了呢？被追問第二次他說什麼？『可能是大包裝改小包裝』的問題。」

徐巧芯說，「我就問，剛剛那個畫面裡面，除了布條不見以外，哪有大包裝改小包裝？所以我不知道陳時中要一直說小謊，說各式各樣的謊話欺騙大家？他覺得台灣人民是金魚腦嗎？第二個問題是，到底政府有沒有阻擋BNT？陳時中現在說『我們絕對沒有擋BNT』，可是慈濟不是這樣講的，是政界講說不要，而且徐旭東也講過可以幫忙，政府說不要，甚至官員講說不用想了，那個態度可以說是相當地高傲。」

「陳時中說沒擋BNT，可是他之前公開在立法院造謠說BNT是在深圳分裝的。」徐巧芯指出，「因為在深圳分裝的話就不能進口到台灣了。他還說中國打的疫苗我們沒興趣，這兩句話難道不是就是公然在阻擋BNT嗎？最後一個，陳時中到現在都一直說，疫苗價格必須保密，不然我們以後都買不到了，可是慈濟就直接說『我們就是買了500萬劑，花了1.75億美金』，就只有台灣連疫苗採購調閱小組的會議資料都要塗黑，然後說『你都看過了啊，你自己不盡責』，就是你要負責，還像旁觀者一樣，我覺得這也是說謊的一部份。」