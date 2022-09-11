隨著聯準會預示利率到明年為止都將維持在高水準，美元匯率也居高不下。路透分析師調查指台幣、人民幣、韓元、新加坡元的空頭部位創下歷史高水位。

追蹤美元兌一籃子貨幣匯率的美元指數自今年以來已上漲15％，並在上周創下20年新高。在美國經濟復甦領先全球而其他地區地緣政治風險激增的情況下，美元再度被投資人視為避險資產。

裕信銀行（UniCredit）貨幣分析師米亞力奇（Roberto Mialich）表示：「美元匯率至少到年底前都會強過其他貨幣。就目前情況來看，除非聯準會看重經濟成長多過打擊通膨，否則美元不會改變升值趨勢。」

大陸經濟復甦緩慢且疫情再度惡化，導致人民幣匯率持續走跌，迫使人行將外匯存準率從8％調降至6％，但效果依舊有限。

馬來西亞幣匯率在近日創下歷史新低，韓元匯率也跌至10多年來低點，其他諸如印度盧比及菲律賓披索兌美元匯率都創下歷史新低。