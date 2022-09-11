1名黃姓男子於109年時趁小花（化名）不注意時偷偷潛入她的膠囊旅館內，撫摸小花胸部、下體等，還用自己下體摩擦小花臀部，嚇得小花報警提告，黃男辯稱他要去找女友，看到巡房人員才跑去小花艙房躲起來，法官依侵入住宅強制猥褻罪，判黃男有期徒刑4年6月。

根據決書指出，1名黃姓男子於109年8月某日凌晨4時許，基於無故侵入住宅之犯意，偷偷潛入新北市某膠囊旅館內的膠囊艙房，違反小花的意願，以手觸摸小花胸部，還用下體不斷摩擦小花的臀部，對小花強制猥褻得逞。小花嚇得報警求救，警方獲報後調閱監視器畫面逮到黃男。

黃男辯稱，他確實有到小花的膠囊艙房內，但他是為了躲起來，他沒有碰到小花，就算他真的摸到小花，隔壁膠囊旅館都有住客，小花為何不大叫反抗，他有跟小花說「對不起若有侵犯到你的話我道歉」，因為他覺得進去人家地方很不禮貌，他有進入沒錯，但小花身上應該有他的DNA，法院應該要有這些證據。

小花表示，當時黃男告訴她是來找女朋友，但碰到巡房只好隨便找一間躲，沒想到過了5分鐘黃男還不離開，還提議她一起待到早上再離開，接著就開始對她做出猥褻行為。

小花嚇得將艙內電燈打開，沒想到黃男就開始求她不要報警，不要向櫃檯舉發，並表示只要她幫忙刷卡開門，就會馬上離開，沒想到黃男還再其他艙門外逗留，她便用手機打電話跟房務人員說明女宿有男生進入，請過來查看，確定艙外沒動靜後便報警。

法官表示，黃男曾犯下性侵等案遭判刑，於107年8月才縮刑期滿執行完畢，又黃男始終否認有對小花有強制猥褻之行為，還在法官多次質疑黃男證詞時頻頻打斷，法官認為黃男並無對自身行為有深切反省，5年內故意再犯，依法加重其刑，故依侵入住宅強制猥褻罪，判黃男有期徒刑4年6月，可上訴。