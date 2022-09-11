女星徐若瑄（Vivian）早年拍攝多部影視作品，同時推出多張單曲專輯，頗有文字天賦的她還會歌詞創作，替周杰倫、羅志祥、王心凌、謝霆鋒、庾澄慶等人做詞，才華受大眾肯定，日前舉辦小巨蛋演唱會，她分享後台的換衣影片，直呼：「原來演唱會最緊張的不是在台上，是後台換衣服」。

徐若瑄3日首度登上台北小巨蛋舉辦「VIVILAND」巡迴演唱會，她昨（10）日放上演唱會的幕後花絮，只見她一進後台就有無數工作人員圍著她，直接將身上的紅色上衣一秒扯下來，她穿著黑色的運動內衣，隱約可見胸前深溝，徐若瑄的頭上的蝴蝶結裝飾在幾秒之內就被拆掉，工作人員套上白色上衣，迅速補妝調整狀態，等著再次上場，徐若瑄溜著滑板車出場立刻獲得觀眾的尖叫聲。

徐若瑄有感而發：「原來演唱會最緊張的不是在台上，是後台換衣服(慌張中保持理性)，每一套都大概只有2分鐘的時間，需要8個人手(辛苦了妳們好棒) 」，這短短幾秒時間要補妝、要擦汗、要換頭髮、要換衣服、要掛耳麥，3個多小時的演唱會中途完全沒有時間上廁所，所以表演前幾個小時已經不太喝水了。

她不忘感謝粉絲：「謝謝你們大喊的安可，偷偷準備好的驚喜【不敗的戀人】才能出發」，徐若瑄透露她在寫答應粉絲的新歌了，影片一曝光粉絲們留言大讚：「16隻手超忙，卻都沒互相碰撞，還有身子嬌小的女孩鑽來鑽去，個人都精準找到想弄妳的位置，好神啦⋯⋯到底怎麼練的！」、「看的我雞皮疙瘩」、「看到這個幕花好感動，辛苦每一個工作人員跟團隊了，讓我們的鋼鐵V更加強大」、「超愛敬業的鋼鐵V，謝謝妳好用心」、「看了有點感動欸」、「場面好像打仗一樣緊張⋯」。