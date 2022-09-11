桃園市長選戰，形成國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人競逐局面。桃園市長鄭文燦表示，根據民進黨內部最新民調，鄭運鵬支持度已反超國民黨張善政1個百分點。前民進黨立委郭正亮預測認為，選前2個月，鄭文燦將會為鄭運鵬進行各種組織動員。

郭正亮11日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，桃園跟台北的選情真的不一樣，民進黨在桃園還是執政者，而且鄭文燦非常強，民調接近7成，況且他是現任市長。所以選前最後兩個月，可以預期鄭文燦會開始用資源、人力、進行各種組織的動員。

郭正亮接著指出，候選人的強度也不太一樣，因為張善政真的在聲量或造勢、以及議題的各種能力，都太弱了。而台北市的戰況當然不是如此，因為陳時中的戰鬥力，跟鄭運鵬還是不太一樣。而且陳時中的對手強度，也比張善政強多了。

郭正亮表示，他看過兩份沒公開的民調，鄭運鵬、張善政兩人幾乎一樣，都在誤差範圍內。因此，鄭運鵬打鄭寶清沒有意義、打張善政才有意義，因為鄭寶清、賴香伶的票目前都不足以當選，所以他打張善政是對的，會造成那些票游離。