慈濟基金會執行長顏博文昨透露疫苗購買過程中，接到許多來自政界、工商業界等大老電話勸阻，行政院發言人羅秉成11日晚間澄清，絕無任何阻擋情事。對此，PTT網友笑稱，林智堅也說他的論文沒抄襲！

慈濟基金會去年與台積電及永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文昨天接受媒體專訪，首度透露疫苗購買過程中，接到許多來自政界、工商業界等大老電話勸阻的「秘辛」。

對此，行政院發言人羅秉成今（11日）表示，相關報導內容與事實不符，並重申疫苗是緊急授權藥品，必須政府願意提供免責承諾，原廠才可能同意販售予民間團體捐贈予政府，而政府在為國人健康把關的前提下，絕無任何阻擋情事。

PTT網友笑稱，林智堅也說他的論文沒抄襲！還有網友諷刺，「都抓，只要違抗黨的都抓」、「支持數位中介法，立即刪除不實言論！」網友提到陳水扁引用別人的說法，「踏著1萬人屍體拾級而上，進軍台北市政府」！