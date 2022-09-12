消防單位派員至現場巡視後，尚未發現失蹤的陳男，後續將持續進行搜查。（消防提供／李奇叡新北傳真）

新北市新店區稍早有民眾報案，稱父親今晚失聯，疑似前往釣魚後就消失人影，目前只有在溪旁找到腳踏車，警消獲報後正持續進行搜查，詳細情形仍待釐清。

新店警方表示，目前失蹤的是64歲陳姓男子，他兒子稍早報案指稱，父親固定每周日會騎乘自行車，前往中央路與環河路口旁橋下河堤釣魚，但晚間未歸且手機不接，前往找尋後只在河堤旁發現父親的自行車，但人已經不見蹤影，懷疑發生意外。

警方指出，消防單位派員至現場巡視後，尚未發現失蹤的陳男，後續將持續進行搜查。